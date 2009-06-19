Никто не мешал главам МИД Польши и ФРГ встретиться с Тимошенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что комментарии в СМИ о якобы попытках помешать встрече глав министерств иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО и Германии Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЕРА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО не соответствуют действительности.

Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ в связи с комментарием в СМИ о визите глав внешнеполитических ведомств Германии и Польши в Украину. “Комментарии в СМИ о якобы попытках помешать встрече глав МИД Польши и ФРГ с премьер-министром Украины не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что визит глав внешнеполитических ведомств Польши и ФРГ прошел успешно и в соответствии с программой”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza написала, что в Украине пытались не допустить встречи Р.СИКОРСКОГО и Ф.-В.ШТАЙНМАЕРА с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Как пишет газета, министры по прибытии в Киев 17 июня неожиданно узнали, что встреча с Президентом В.ЮЩЕНКО, которая была запланирована первой в программе их визита, состоится на час позже. Потому министров отвезли на экскурсию в Киево-Печерскую Лавру .

Пресс-секретарь МИД Польши Петр ПАШКОВСКИЙ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО действительно встретился с министрами иностранных дел Польши и Германии Р.СИКОРСКИМ и Ф.-В.ШТАЙМАЙЕРОМ 17 июня в Киеве позже, чем было запланировано программой визита. Пресс-секретарь подтвердил, что министры по прибытии в Киев вместо встречи с В.ЮЩЕНКО, которая была запланирована первой в программе визита, отправились в Киево-Печерскую Лавру. По данным П.ПАШКОВСКОГО, министрам пришлось ждать украинского Президента около 30 минут. В то же время П.ПАШКОВСКИЙ опроверг информацию, опубликованную в польской Gazeta Wyborcza, что якобы представитель украинского МИД предлагал Р.СИКОРСКОМУ и Ф.-В.ШТАЙМАЙЕРУ отменить встречу с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО . «Не было таких советов», - сказал пресс-секретарь.

В то же время, один из польских журналистов, который был в пуле во время визита польского и немецкого министров в Киев, сообщил корреспонденту УНИАН, что посещение Киево-Печерской Лавры длилось около часа. Журналист, который попросил не называть его имени, сказал, что сразу после прилета в Украину создавалось впечатление, что «кто-то затягивает время». Он заметил, что очень странно было, что кортеж с «мигалками» ехал из аэропорта «Борисполь» в Киев со скоростью 30-40 километров в час. Официальные представители объясняли это необходимостью подождать Президента Украины, который опаздывает на час-полтора. Он также рассказал, что уже в Киево-Печерской Лавре представитель МИД Украины предложил из-за срыва графика отменить или сократить последующие встречи, среди которых была встреча с Ю.ТИМОШЕНКО. По словам польского журналиста, после того, как министры в ответ сказали, что сократят встречу с В.ЮЩЕНКО , она началась через 5 минут.

Как сообщалось, согласно программе визита руководителей МИД Польши и Германии, встреча с В.ЮЩЕНКО должна была состояться в 11.30.

Встреча с Ю.ТИМОШЕНКО была запланирована на 16.00, и после нее министры должны были еще провести встречу с народным депутатом и одним из кандидатов на пост Президента Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ. На каждую из встреч было зарезервировано около часа.