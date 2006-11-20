В Одесской области 18-летняя студентка убила молотком свою мать и бабушку

В городе Котовске Одесской области задержана 18-летняя студентка, которая утром 19 ноября во время внезапно возникшей ссоры убила молотком свою 61-летнюю мать и 87-летнюю бабушку, после чего с целью сокрытия преступления подожгла дом.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.