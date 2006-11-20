В Одесской области 18-летняя студентка убила молотком свою мать и бабушку
14:15, 20 ноября 2006Общество
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Чтобы скрыть преступление - подожгла дом
В городе Котовске Одесской области задержана 18-летняя студентка, которая утром 19 ноября во время внезапно возникшей ссоры убила молотком свою 61-летнюю мать и 87-летнюю бабушку, после чего с целью сокрытия преступления подожгла дом.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
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