Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какие проблемные банки покупают у населения проданные ему ранее золотые слитки

На отечественном рынке золота давно сложилась ситуация, когда банки не хотят покупать у населения «чужие» (проданные другим финучреждением) золотые слитки. И нередко устанавливают дополнительные комиссии и создают другие трудности «непрошеным» продавцам. Поэтому обычно клиенты стараются продать золото в том же банке, где и покупали его.

Надра Банк

На данный момент банк «Надра» выкупает золотые слитки у своих клиентов. Так, 1 грамм золота банк купит за 206,7 гривни, а продаст по цене 333 гривни. Для сравнения, средняя цена покупки грамма золота в украинских банках на 18 июня составляла 213,8 гривни, а продажи — 264,3 гривни. О том, какие отделения, кроме центрального, проводят операции с драгоценным металлом, в контакт-центре банка не смогли сообщить и посоветовали звонить в конкретные отделения.

Трансбанк

Трансбанк тоже не приостанавливал выкуп золота у населения. Единственный нюанс — в банке просят договариваться о конкретном времени. «Если вы решите приехать, позвоните и уточните время, чтобы специалист, который оценивает слиток, был на месте», — советует сотрудница отдела банковских металлов. Цена грамма золота в Трансбанке составляет 232 гривни на покупку и 332 — для продажи клиентам. Котировки можно посмотреть на официальном веб-сайте банка.

Укрпромбанк

Несмотря на то, что на веб-сайте Укрпромбанка есть цена покупки и продажи золота, операций с драгметаллами банк не проводит. «Курсы висят на сайте просто так», — объяснил сотрудник Укрпромбанка.

«Арма»

Банк «Арма» сейчас тоже не покупает золото, но готов продать оставшиеся у него слитки. Сотрудница банка объясняет это тем, что у финучреждения сейчас существует проблема с наличной гривней. Впрочем, по безналичному расчету продать драгоценный металл также не получится. Персонал банка надеется, что ситуация изменится уже через 2-3 недели. «Мы ждем, когда в банк зайдет инвестор. Нас ориентируют, что через 2-3 недели деньги в банке появятся и мы продолжим полноценную работу», — рассказала сотрудница банка.

Родовид Банк

Родовид Банк также не выкупает золотые слитки, ссылаясь на то, что любая деятельность с драгоценными металлами временно приостановлена. Персонал контакт-центра советует продавать золотые слитки в других банках. «Вы можете продать слиток в любом другом банке, который занимается торговлей банковскими металлами», — уверяет сотрудник Родовид Банка.