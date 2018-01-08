"Ребенок ни в чем не виноват": в Днепре возле собора УПЦ МП состоялась акция "Принеси куклу" (видео)

В Днепре возле Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ МП 8 января состоялась акция «Принеси куклу». Днепряне положили под дверь церкви детские игрушки и плакаты с надписями «Ребенок ни в чем не виноват».

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По словам одной из инициаторов акции Людмилы Шамрай, таким образом участники акции заявили свой протест против позиции УПЦ МП, представители которой в Запорожье отказались отпеть ребенка, крещенного в УПЦ Киевского патриархата, сообщает «Радио Свобода».

«Мы равны, Бог один. Как мама, я понимаю ситуацию тех родителей, это очень большое горе, и их в этом горе бросили. Это низко, это аморально. Поэтому мы решили, что Днепр должен поддержать эту акцию. Мы принесли эти игрушки и оставляем их здесь, что они будут с ними делать, выбрасывать или нет, – это уже их ответственность», – сказала Людмила Шамрай.

Настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир в беседе с участниками акции отметил, что чтобы узнать позицию церкви, нужно «идти к ее главы». Он также заявил о том, что Запорожская епархия УПЦ уже обнародовала комментарий относительно ситуации и отказался от дальнейшего общения.

Акцию #принеси_ляльку инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ (Московского патриархата) за то, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

5 января митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, отказавшийся отпевать погибшего мальчика, действовал в соответствии с церковным каноном. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП «раскольниками», поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

4 января запорожский сайт «Форпост» сообщил, что священник УПЦ МП, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания двухлетнего мальчика, который погиб вечером 31 декабря в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви, несмотря на просьбы родителей, отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП. После этого родители погибшего ребенка обратились к ближайшей церкви, которая также принадлежит к УПЦ (Московского патриархата), и получили новый отказ в проведении отпевания. Впоследствии на похороны приехал священник УПЦ Киевского патриархата, который и провел ритуал.