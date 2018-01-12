Во Львове предупредили любителей фейерверков: если кому-то не хватает адреналина – в зону АТО

Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак во время заседания исполкома напомнил о запрете использования во Львове пиротехники и призвал львовян и владельцев ресторанов придерживаться режима тишины.

Бабак, в частности, отметил действия Закона "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благоустройства населения", которым четко определен режим тишины в городах до 8.00 часов утра, передает ZIK.

Не утратило также силу постановление от 2010 года "Об утверждении правил соблюдения тишины в общественных местах Львова" и постановление о запрете использования и реализации пиротехнических средств.

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По словам чиновника, Львовский горсовет будет проверять рестораны города на соблюдение режима тишины.

"Городской совет будет активизировать работу в ресторанах, нарушающих режим тишины. Призываем жителей сообщать, если обнаружат такие нарушения. Но также хотим предупредить жителей о фейерверках: если кому-то не хватает адреналина, то могу посоветовать короткий путь – военкомат, там вас примут и очень быстро направят в зону АТО, где много фейерверков, шума, стрельбы. И там реализовывайте себя. Есть закон, есть решение сессии, которые являются обязательными к исполнению", – отметил Бабак.

Напомним, согласно постановлению №23 от 17.12.2015 года "О запрещении использования и реализации фейерверков, салютов и пиротехнических изделий на территории г. Львова", в городе запрещено использование и реализация фейерверков, салютов, пиротехнических изделий, других средств пиротехники со световым, искровым, дымовым, звуковым, смесительным эффектами и других взрывоопасных устройств.