В Житомире возложением цветов отметят 111-летие со дня рождения земляка, академика Королева

В Житомире 12 января отметят 111-летие со дня рождения земляка, академика Сергея Королева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Мероприятия начнутся в пятницу, 12 января, на площади Королева, а продолжатся в житомирском Музее космонавтики.

Так, в рамках чествования годовщины дня рождения знаменитого земляка в Житомире проведут возложение цветов к памятнику Королеву, встречу в помещении экспозиции «Космос» Музея космонавтики, а также презентацию новых поступлений музея.

Читайте такжеВ центре Житомира к Рождеству установили шесть ледовых скульптур (фото)

Напомним, Сергей Королев – украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Родился 12 января 1907 года в Житомире. Его считают основоположником практической космонавтики. Как конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей, Королев длительное время возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос и осуществлен выход человека в космос.

В 1970 году в Житомире был открыт мемориальный дом-музей академика Королева, а с 1987 года в городе функционирует Музей космонавтики имени С. П. Королева.