В сети показали выступление украинского певца на белорусском отборе Евровидения-2018 (видео)
19:30, 11 января 2018Общество
787 0
Соответствующее видео с синглом Forever для отбора на Евровидение опубликовано в Instagram поп-исполнителя.
Alekseev выступил с песней Forever / скриншот
Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) выступил на отборе в Минске. Видео своего выступления певец разместил в своем Instagram.
Читайте такжеВ сети показали кадры клипа с песней Alekseev для Евровидения-2018 (видео)
"Волнительный момент. Впервые исполнил песню "Forever". Надеюсь, история вам по душе!", - подписал видео артист. Отметим, для Евровидения Alekseev выбрал англоязычную версию своего нового хита "Навсегда".
Ранее Alekseev, который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter