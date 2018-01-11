В сети показали выступление украинского певца на белорусском отборе Евровидения-2018 (видео)

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) выступил на отборе в Минске. Видео своего выступления певец разместил в своем Instagram.

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"Волнительный момент. Впервые исполнил песню "Forever". Надеюсь, история вам по душе!", - подписал видео артист. Отметим, для Евровидения Alekseev выбрал англоязычную версию своего нового хита "Навсегда".

Ранее Alekseev, который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.