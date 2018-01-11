Двух руководителей железнодорожной станции на Житомирщине СБУ разоблачила на взятке
Чиновники требовали от подчиненного дежурного по станции двадцать тысяч гривен.
Двух руководителей железнодорожной станции на Житомирщине СБУ разоблачила на взятке.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Житомирской области.
Читайте такжеВ Одесской области "на горячем" задержали прокурора во время получения им взятки
Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Управлением защиты экономики и следователями Нацполиции разоблачили на взятке руководителей железнодорожной станции на Житомирщине.
Правоохранители задокументировали, что чиновники требовали от подчиненного дежурного по станции двадцать тысяч гривен. В случае отказа злоумышленники угрожали «дать ход» сфабрикованному акту о якобы нарушениях работником трудового законодательства с последующим увольнением с должности.
Оперативники спецслужбы задержали заместителя руководителя станции в Бердичеве вблизи банкомата. Он контролировал перечисление всей суммы взятки на банковскую карту жены.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.