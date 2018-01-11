Двух руководителей железнодорожной станции на Житомирщине СБУ разоблачила на взятке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Житомирской области.

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Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Управлением защиты экономики и следователями Нацполиции разоблачили на взятке руководителей железнодорожной станции на Житомирщине.

Правоохранители задокументировали, что чиновники требовали от подчиненного дежурного по станции двадцать тысяч гривен. В случае отказа злоумышленники угрожали «дать ход» сфабрикованному акту о якобы нарушениях работником трудового законодательства с последующим увольнением с должности.

Оперативники спецслужбы задержали заместителя руководителя станции в Бердичеве вблизи банкомата. Он контролировал перечисление всей суммы взятки на банковскую карту жены.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.