В Житомире на взятке "погорели" двое налоговиков областной фискальной службы (фото)

Во вторник, 28 ноября, в Житомире СБУ разоблачила на взятке двух налоговиков областной фискальной службы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке двух главных государственных ревизоров областного управления фискальной службы.

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Правоохранители задокументировали, что налоговики заставляли владельцев местных автозаправочных станций ежемесячно платить им «дань» от пяти до десяти тысяч гривень. В случае отказа злоумышленники угрожали искусственно блокировать работу АЗС. Сотрудники СБ Украины зафиксировали несколько фактов вымогательства денег с коммерсантов.

Оперативники спецслужбы сегодня, 28 ноября, задержали одного из налоговиков вблизи житомирского ресторана после передачи ему десяти тысяч гривень, а другого – в служебном кабинете.

Продолжаются следственно-оперативные действия, в частности санкционированы обыски в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 ( взятка) Уголовного кодекса Украины.