Директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Пол БЕРМИНГХЕМ считает, что представленная сегодня Энергетическая стратегия Украины до 2030 года является достаточно амбициозной и дорогостоящей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Стратегия достаточно амбициозная, и потребует много средств и долгосрочных инвестиций», – сказал он.

По мнению П. БЕРМИНГХЕМА, стратегия должна была ориентироваться, в первую очередь, на внедрение энергосберегающих технологий, а не выдвигать в качестве приоритетного направления строительство новых генерирующих мощностей.

«Именно это может помочь Украине, поскольку строительство новых энергетических предприятий потребует не одного года, а минимум 10 лет», – сказал он.

Кроме того, Украина должна отойти от практики занижения тарифов на электроэнергию для бюджетных учреждений, в то время как промышленные потребители рассчитываются по себестоимости. Низкая тарифная политика приводит к ухудшению состояния генерирующих мощностей энергетического сектора, поскольку не позволяет аккумулировать реинвестиционные ресурсы на их обновление.

П. БЕРМИНГХЕМ отметил также, что при существующей в настоящее время в Украине энергоемкости ВВП в 5,4%, аккумулирование 200 млрд. долл., необходимых для реализации данной стратегии, на фоне необходимости развивать другие направления (транспорт, здравоохранение) будет значительно осложнено.

Между тем, П. БЕРМИНГХЕМ считает в целом успешной разработанную стратегию.

«В целом стратегия является успешной и очерчивает важные направления, в частности будет требовать разработки нового законодательства», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украинском доме на совещании при участии Президента Украины состоялась презентация Энергетической стратегии Украины до 2030 года. Стратегия энергетического развития Украины предусматривает снижение ежегодного потребления газа в Украине с 76 до 50 млрд. кубометров, увеличение объемов производства электроэнергии за счет атомных и теплоэлектростанций на собственном ядерном топливе и угле.

Первый этап реализации программы развития отечественной атомной энергетики предусматривает продление срока действия отечественных АЭС, как минимум, на 12-15 лет. Кроме того, начиная с 2014 года предусматривается строительство новых мощностей атомного промышленного комплекса. В частности, предусматривается увеличение добычи урана и изготовление элементов ядерного топлива на отечественных АЭС.

Стратегия энергетического развития также предполагает увеличение добычи собственного угля для обеспечения нужд теплоэнергетики. Намечено, что к 2030 году Украина уменьшит объемы импорта угля с одновременным переходом ТЭС на собственный уголь.

Кроме того, предлагается проведение реконструкции и модернизации мощностей ТЭС.

Стратегия также предусматривает создание стратегического запаса нефтепродуктов.

В программе определено интеграцию украинской энергетической системы в европейскую путем увеличения экспортного потенциала собственной электроэнергии.