Аброськин о состоянии здоровья Россошанского: физически сильнее меня

Первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отмечает, что подозреваемый в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Юрий Россошанский полностью признает свою вину, но считает, что он "никогда не раскается".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Когда были получены все данные, - не только протоколы допроса, не только свидетельские показания, а и технические возможности, и был проведен ряд негласных следственных действий - нам дало основания задержать подозреваемого", - сказала он.

Аброськин добавил: "Я лично с ним беседовал, он свою вину признает полностью, он дал согласие на воспроизведение на месте, он полностью указал место и механизм нанесения телесных повреждений, который совпадает по своему характеру, и который мы понимаем в результате проведения судебно-медицинского исследования".

Кроме того, он отметил, что некоторые люди обращали внимание на то, что Россошанский якобы не мог совершить это преступление в силу своего возраста.

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"Это физически развитый человек. Это, наверное, я в этом возрасте уже буду никчемным... А этот гражданин, наверное, физически сильней меня и других людей, здесь находящихся", - сказал Аброськин.

По его словам, Россошанский "признал свою вину изначально, когда уже был задержан, под теми уликами, которые ему предъявили".

"Я думаю, он не до конца осознавал, что он все-таки сделал. И уже в беседе с ним я понял, что он никогда не раскается. Раскаяние и признание вины - это разные совсем истории", - добавил представитель полиции.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.