Аброськин о деле Ноздровской: это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств

Первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что убийство адвоката Ирины Ноздровской не было спланировано, а произошло из-за стечения обстоятельств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аброськин сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Исходя из того, что я знаю, я не следователь, из моего внутреннего убеждения, и насколько я в этом уверен, - это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств», - заявил он.

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«Отношение между этой семьей (Россошанских – УНИАН) и потерпевшей (Ноздровской – УНИАН) были сложными, и насколько мы знаем из показаний свидетельской базы, которая была собрана, можно говорить о том, что произошел конфликт», - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.