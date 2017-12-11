В Житомире уже собрали почти 30 тысяч гривень на приобретение уникальной коллекции для музея космонавтики

В Житомире уже собрали почти 30 тыс. грн, чтобы помочь музею космонавтики приобрести уникальную коллекцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, речь идет о сборе средств на уникальное собрание почтовых марок, открыток, конвертов и значков.

За 20 дней после старта к акции уже присоединилось более 100 человек и удалось собрать 29 тыс. 694 грн.

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«Для приобретения коллекции необходимо 32 тыс. 175 грн, поэтому остается собрать еще 2 тыс. 481 грн. Очень приятно, что много людей откликнулось. Кто еще имеет желание – может присоединиться. До конца сбора осталось 20 дней. Но уверена, что эту небольшую сумму удастся собрать гораздо быстрее», – рассказала УНИАН.а. начальника управления культуры облгосадминистрации Татьяна Парфентиева.

Она уточнила, что 70% бюджета пойдет на закупку исторической коллекции значков и моделей техники, изготовленных в период с 1957 года, а 30% – на собрание открыток и конвертов, которые выпускались с 1957 года.

О том, как присоединиться к софинансированию, можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Житомире собирают средства, чтобы помочь музею космонавтики приобрести уникальную коллекцию. Выкуп коллекций позволит сохранить экспонаты для следующих поколений посетителей и исследователей истории космонавтики, ведь попав в музей, эти вещи станут частью государственного музейного фонда Украины.