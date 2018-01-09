"Проверяют сумки и раздают повестки в армию": украинец рассказал о новых правилах въезда в Польшу

С января начали действовать новые правила въезда в Польшу. Теперь в соседнюю страну на работу можно попасть только по приглашению от работодателя.

Как сообщает "Gazeta.ua", большинство украинцев таковых не имеют, поэтому их высаживают на границе и возвращают в Украину.

"Уже третий раз еду на заработки в Польшу. Такого шмона не помню. Всех выводят из автобуса и проверяют сумки. Сначала на металлоискателе, потом просят вытряхнуть все вещи. Причем, если раньше пограничник просто просматривал, что в сумке, то теперь просят все выложить и сложить. Даже дно проверяли", - рассказывает Сергей Данилюк из Винницы, который работает на стройке в Гданьске.

Украинцев массово высаживают на границе и возвращают в Украину.

"Я ездил ранее по договору на работу. Сейчас его мало. Кто имеет связь с работодателем, может позвонить ему. Работодатель звонит на таможню и дает подтверждение, что работает с таким работником. Также должен прислать приглашение в электронном виде. Это часы ожиданий. Если обычно дорога до Гданьска забирала 18 часов, то в этот раз ехал больше 40. При этом стоимость билета никто не вернул. Вся поездка обошлась в 3 тысячи гривен, хотя первоначально билет стоил 1100 гривен. Пришлось платить польским перевозчикам, а также за электичку до Гданьска. На финальном этапе еще и за такси. Ведь в город я попал поздно ночью", - заявил он.

На украинской границе юношей, которые не достигли 27 лет и не были на службе в армии, забирают служить.

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"Если ловят с рабочей визой и мужчина едет на стройку, а до того он имел справку, что не может служить по состоянию здоровья, то их просто забирают в армию. Из нашего автобуса сняли трех таких юношей. Их вернули в родные города с повестками", - говорит Андрей из Тернополя.

Ранее сообщалось, что начиная с января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, заменили платными разрешениями на сезонные работы.