Польша с 2018 года меняет правила трудоустройства иностранцев

Начиная с января следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, заменят платными разрешениями на сезонные работы, передает Польское радио.

Читайте такжеУкраина, Беларусь и Вьетнам: в Польше сообщили, откуда хотят брать трудовых мигрантовПо словам директора Уездного управления труда Груеци Мажанны Скочек, процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая.

«Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап – иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другом, чем сезонные работы».

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, которые имеют биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.