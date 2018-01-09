Украинский певец подал заявку на участие в Евровидении-2018 от другой страны (видео)
Алексеев подал заявку на участие в международном песенном конкурсе от Беларуси.
В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе "Евровидение 2018" Примечательно, что 24-летний артист, набирающий популярность в России подал заявку на участие в международном конкурсе от другой страны — Белоруссии, хотя сам и вовсе является гражданином Украины. Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске. Как думаете, что светит Алексееву на "Евровидении"?
Украинский поп-певец Никита Алексеев (Alekseev), который выступает и получает награды в России, подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Беларуси. Об этом в своем Instagram сообщает Super.
"В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение-2018", - сказано в сообщении.
Читайте также"Доколе?": вокруг новогоднего концерта "Интера" разгорается скандал
Примечательно, что 24-летний артист, набирающий популярность в России, подал заявку на участие в международном конкурсе от Беларуси, хотя сам является гражданином Украины.
"Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске", - отметили в Super.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, исполнитель Alekseev отозвал заявку на участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018".