Украинский певец подал заявку на участие в Евровидении-2018 от другой страны (видео)

Украинский поп-певец Никита Алексеев (Alekseev), который выступает и получает награды в России, подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Беларуси. Об этом в своем Instagram сообщает Super.

"В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео с записью песни, которую певец Alekseev записал для участия в конкурсе Евровидение-2018", - сказано в сообщении.

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Примечательно, что 24-летний артист, набирающий популярность в России, подал заявку на участие в международном конкурсе от Беларуси, хотя сам является гражданином Украины.

"Представленный трэк является англоязычной версией его нового хита "Навсегда", который сейчас крутится на радио. Судьба песни и заявки Алексеева решится 11 января на отборе в Минске", - отметили в Super.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, исполнитель Alekseev отозвал заявку на участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018".