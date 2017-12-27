Украинский певец отозвал свою заявку на участие в нацотборе Евровидения-2018

Исполнитель Alekseev отозвал заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение-2018". Об этом сообщает СТБ.

Менеджмент певца сообщил продюсерам Национального отбора, что отзывает заявку по собственной инициативе. Причины такого решения представители артиста комментировать отказались.

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Команда Нацотбора во главе с музыкальным продюсером Русланом Квинтой не рассматривает Alekseev как потенциального участника отбора, а зрители не увидят артиста в прямых эфирах в феврале.

Ранее Alekseev официально заявил, что закончил сотрудничество с Русланом Квинтой.

"Вынужден сообщить, что мы прекратили сотрудничество с Русланом Квинтой в качестве музыкального продюсера и артиста", - сообщил исполнитель.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, третьим судьей нацотбора Евровидения-2018 стал муж Onuka.