На Житомирщине девятерых подозреваемых в краже 30 кг золота обвинили в бандитизме

В Житомирской области участников преступной группы в составе девяти человек, подозреваемых в краже 30 кг золота у винницких предпринимателей, обвинили в бандитизме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, все участники преступной группы 5 января уведомлены о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 257 УК Украины (бандитизм).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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«Досудебным расследованием установлено, что на территории Украины с 2015 года по декабрь 2017 года действовала банда, которая с целью незаконного завладения чужим имуществом совершала нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных граждан», - рассказали в прокуратуре.

В частности, участники банды в ноябре 2017 года на автодороге «Житомир-Могилев-Подольский» в поселке Гришковцы Бердичевского района Житомирской области совершили разбойное нападение на автомобиль частных предпринимателей, незаконно завладели ценностями и оружием пострадавших на общую сумму более 7,2 млн грн.

Отмечается, что досудебное расследование, которое проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Житомирской области, продолжается.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2017 суд взял под стражу девятерых нападающих, которые подозреваются в краже 30 кг золота у винницких предпринимателей в Житомирской области. Злоумышленников задержали во время очередного ограбления в Запорожье - это семь жителей Одесской области и два жителя Запорожской области и доставили в Житомир.

19 ноября в Бердичевском районе Житомирской области неизвестные, применив автоматическое оружие, напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота.

В результате разбойного нападения лица завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями, нарезным карабином марки «ФОРТ 202» и автомобилем Volkswagen Tiguan. Один из пострадавших, который пытался сопротивляться нападающим, получил огнестрельное ранение в ногу.