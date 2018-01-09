Первые командирские полеты в 2018: украинские боевые самолеты показали высший пилотаж (фоторепортаж)
К полетам привлекался опытный летно-инструкторский состав воздушного командования "Центр".
В бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины состоялись первые командирские полеты в 2018 году.
Сложные погодные условия не стали помехой для профессионалов, пишет на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ.
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В течение летной смены пилоты отработали единую методику поддержания и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью, в сложных метеорологических условиях при установленном минимуме погоды.
Как сообщал УНИАН, ранее военные авиаторы Вооруженных Сил Украины отработали пилотирование ночью на истребителях Су-27.