ВСУ отработали сложные маневры на Су-27: ночью на малых высотах (видео)
14:35, 06 августа 2017Общество
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Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки.
Военные авиаторы Вооруженных Сил Украины отработали пилотирование ночью на истребителях Су-27. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.
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"Военные летчики на истребителях Су-27 отработали пилотирование ночью на малых высотах. Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки", - говорится в сообщении.
Ранее государственное предприятие "Антонов" обнародовало видео, как пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа на легком транспортном самолете Ан-32.
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