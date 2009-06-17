В горах Крыма заблудились 4 туристки из России

В Крыму горные спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут 4 туристок из России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, информация о том, что вблизи поселка Старый Крым, на горе Грица, неподалеку от монастыря Сурб-хач, во время похода заблудились 4 туристки из России, поступила 16 июня в 20.10.

Поиск людей немедленно начали и продолжают 10 работников Феодосийской горной поисково-спасательной группы МЧС.