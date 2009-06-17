В Черниговской области перевернулся автобус с детьми

В Черниговской области перевернулся автобус, перевозивший детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черниговской области, вчера днем на автодороге возле пгт Сосница водитель автобуса БАЗ, который возил детей из Нежина на экскурсию в Менский зоопарк, на обратном пути не учел ситуацию, которая была связана с ремонтными работами на автодороге, в результате чего съехал на обочину и перевернулся.

В автобусе находились 30 пассажиров, из них 9 взрослых и 21 ребенок.

В результате ДТП семь детей и шесть взрослых получили незначительные телесные повреждения.

Все они были доставлены в Сосницкую центральную районную больницу, и после оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.