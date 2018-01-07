В Одессе завтра по случаю Рождества состоится парад праздничных трамваев

В Одессе завтра состоится парад праздничных трамваев. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, 8 января по случаю празднования Рождества Христова, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" запустит на линии трамвайные вагоны, украшенные гирляндными огнями.

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Вагоны выйдут на маршруты из разных районов города и проследуют в центральную его часть – в парк Шевченко и на Старосенную площадь.

"Горожане и туристы смогут не только полюбоваться трамвайными вагонами, собранными сотрудниками КП "Одесгорэлектротранс", но и проехаться в них по улицам Южной Пальмиры", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в праздничных трамваях пассажиров будут встречать колядники, детям будут раздавать подарки.

По прибытию на Старосенную площадь – примерно в 19:00 - с Рождеством Христовым пассажиров поздравят хор Одесской епархии и Рождественский вертеп.

Под аккомпанемент живой музыки будут звучать народные колядки и рождественские песнопения.

В мэрии также добавили, что составлено специальное расписание для передвижения праздничных трамваев. Например, один вагон стартует в Аркадии в 17:43 и проследует по проспекту Шевченко, другой – начнет движение в 17:15 с Куликова поля, проедет в конкретное время через 6-ю станцию Большого Фонтана, Тираспольскую площадь, маршрут третьего вагон пролегает по Люстдорфской дороге, четвертого – через Преображенский парк, пятого – через жилой массив Черемушки и т. д.

В разных "точках" в определенное время у всех праздничных трамваев запланированы остановки.