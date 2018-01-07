"Широкий жест": волонтер объяснил, зачем оккупантам Крымский мост

Для России строящийся Крымский мостважен, в первую очередь, с символической и военной точек зрения, и в последнюю очередь - с экономической. Об этом сообщает Главред со ссылкой на заявление волонтера и основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги.

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По его мнению, РФ важно показать жителям Крыма большой и широкий жест, чтобы те меньше обращали внимания на все то плохое, что произошло с ними за время оккупации.

"Еще им важно показать настолько масштабный проект россиянам перед выборами Путина - это накинет ему пару процентов к рейтингу. Кроме того, им нужен способ переброски в Крым военных сил и средств. Вот это и есть главные функции этого моста. А насчет ущерба, то его, скорее, нанесут сложности, которые этот мост несет для захода и выхода кораблей из Азовского моря, особенно крупных", - добавил Дейнега.

Как сообщалось ранее, в России закатили истерику из-за заявления украинского генерала об уязвимости Крымского моста.