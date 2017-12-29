Генерал указал на уязвимость Керченского моста с военной точки зрения

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко дал оценку рискам, которые несет для Украины и ее безопасности строящийся Россией Керченский мост, а также рассказал о его уязвимости.

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Об этом сообщает «Главред».

"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответвующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования", - объяснил Романенко.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря оккупанты завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского.