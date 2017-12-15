Поющую в России украинскую звезду уличили в плагиате и заподозрили в пластике груди (видео)

В новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат. Отметим, что режиссером видео стал Алан Бадоев.

Так, пользователи соцсети после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что Ани Лорак "позаимствовала" идею с двойником у Тины Кароль.

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"Ура! Наконец-то! Клип "Новый бывший" доступен по ссылке в описании профиля! Я счастлива представить вам нашу новую работу, над созданием которой мы работали с лучшей командой", - написала сама "забаненная" в Украине певица.

Напомним, что из-за кадров со съемок этого клипа начали распространяться слухи о том, что Лорак прибегла к услугам пластических хирургов, а именно увеличила грудь.