Поющую в России украинскую звезду уличили в плагиате и заподозрили в пластике груди (видео)
В комментариях под клипом пользователи заметили сходство с работой Тины Кароль "Я не перестану".
В новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат. Отметим, что режиссером видео стал Алан Бадоев.
Так, пользователи соцсети после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что Ани Лорак "позаимствовала" идею с двойником у Тины Кароль.
Читайте такжеСоцсети возмутило киевское выступление Ани Лорак сразу после награждения в Кремле (видео)
"Ура! Наконец-то! Клип "Новый бывший" доступен по ссылке в описании профиля! Я счастлива представить вам нашу новую работу, над созданием которой мы работали с лучшей командой", - написала сама "забаненная" в Украине певица.
Напомним, что из-за кадров со съемок этого клипа начали распространяться слухи о том, что Лорак прибегла к услугам пластических хирургов, а именно увеличила грудь.
Ура! Наконец-то! Клип #НовыйБывший доступен по ссылке в описании профиля! Я счастлива представить вам нашу новую работу, над созданием которой мы работали с лучшей командой. Спасибо каждому, кто вложил частичку души в «Новый бывший»: @olegvladi, @alanbadoev, @asmekhina, @natastrilchuk Это была невероятная съёмка, которая запомнится навсегда! А вы уже посмотрели клип? Как вам?