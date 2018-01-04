Мама в 12 лет: роженица из Львовской области наконец-то призналась, кто отец ее ребенка

Как рассказала мама 12-летней Тани (девочка на Львовщине четыре месяца назад родила малыша), отец ребенка — двоюродный брат Тани 14-летний Остап. Он также живет в Бориславе.

ДНК-тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной брать. Потом тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Ани — Михаил (живет на первом этаже). Результат — ни один из них не является отцом ребенка. Таня тем временем упорно молчала и не признавалась, кто отец, передает "Высокий замок".

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В полиции заявили, что если Таня не признается, ее признают неадекватной, а ребенка заберут. Тогда она призналась.

Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это - двоюродный брат Тани Остап, ему 14 лет. Парень с мамой и ее сожителем живут в Бориславе.

Как сообщает издание, Остап признался, как все было. Говорит, насмотрелись фильмов для взрослых в интернете.

Как сообщал УНИАН, во Львове 22 сентября в одном из родильных домов города 12-летняя жительница Дрогобычского района родила младенца.

Затем стало известно, что полиция Львовщины открыла уголовное производство в отношении отца ребенка, которого родила 12-летняя школьница.