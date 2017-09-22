Во Львове 12-летняя девочка родила малыша

Во Львове в одном из родильных домов мамой стала 12-летняя девочка. Она родила мальчика весом 2,5 кг, передает Высокий замок.

Эту информацию изданию подтвердили информированные источники в медицинских кругах. Правда, официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.

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Кроме того, без разрешения матери не могут разглашать никакой информации. Мама, которой 31 год, навещала дочку в роддоме только раз.

Как удалось узнать журналистам, новоиспеченная роженица из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров на Львовщине. Она учится в 6-м классе. Отцом ребенка, по предварительной информации, является 18-летний сосед. Он, как рассказывают информированные источники, в больнице новорожденного ребенка не посещал.

Сейчас юная мама прооперирована, у нее послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.

Как сообщал УНИАН, из Житомирского перинатального центра выписали роженицу с 12-м родившимся ребенком.