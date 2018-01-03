Горящие, облезлые и поваленные елки: новогодние курьезы со всего мира (видео)

Новый 2018 год наступил, его празднование местами было очень оригинальным. Предлагаем подборку новогодних курьезов со всего мира.

Новозеландцы для празднования Нового года соорудили насыпной остров. Так они обошли запрет на распитие алкоголя в общественных местах. В Словакии сильный ветер сломал главную елку города Ступава. Елкопад зафиксировали в Золотоноше Черкасской области и Новоазовске на Донетчине, а также в Калинковичах, в Беларуси и Худжанде (Таджикистан).

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Новогодняя ночь в Южно-Сахалинске была действительно горячей – сгорела главная елка. "Зажигательной" оказалась и главная елка столицы Казахстана Астаны. Еще одна елка загорелась в казахском детском саду прямо во время праздника.

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Поводом для шуток стала облезлая главная елка Рима. В Кишиневе также установили ветхую новогоднюю елку, которую очень быстро убрали из-за критики местных жителей. В новогоднюю ночь американка родила близнецов с разницей в 20 минут. Случилось так, что малыши родились в разные месяцы и годы.