"Не дерево, а туалетный ершик": соцсети высмеяли облысевшую рождественскую елку в Риме (фоторепортаж)

Главная елка Рима стала предметом насмешек туристов и жителей города. Об этом сообщает The Guardian.

Выглядит она плачевно, не смотря на то, что транспортировка обошлась городскому бюджету в 50 тыс. евро. Через две недели после установки елка осыпалась и потеряла большинство иголок. Ситуацию не удалось исправить даже яркими игрушками и гирляндами.

è morto

onore a #spelacchio

MA LUI VIVE E LOTTA INSIEME A NOI pic.twitter.com/mrboPw7zdm — Ignazio Gendusa (@gendusa_FN) 19 декабря 2017 г.

Era beneficiaria anche di una polizza vita intestata a #spelacchio, Virginia Raggi pronta ad incassare 10.000 euro. pic.twitter.com/UBaTM4urwE — BufalaNews (@Labbufala) 19 декабря 2017 г.

Дереву, установленному на площади Венеции, дали название "Spelacchio", что переводится примерно как "облезлая" или "осыпавшаяся".

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Люди назвали ее самым печальным рождественским деревом мира и сравнивнили с ершиком для унитаза. Некоторые считают елку метафорой "умирающего Рима". "Во сколько начинаются похороны?" - иронизируют пользователи соцсетей.

Согласно итальянской газете Il Messaggero, предварительное расследование показало, что дерево не было надлежащим образом покрыто во время транспортировки из Доломитов на севере Италии, где оно было выращено.

Ранее сообщалось, что главную елку Украины в Киеве показали с высоты птичьего полета.