Активисты пришли под консульство РФ в Нью-Йорке, чтобы напомнить о Сенцове
23:22, 01 января 2018
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Под консульством РФ в Нью-Йорке требовали освободить Сенцова.
Активисты требовали освободить политзаключенного Сенцова / Фото: Антон Наумлюк
В Нью-Йорке под консульством России провели акцию с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Facebook режиссера-документалиста и продюсера Андрея Загданского.
"Мы пришли и сказали: "Освободите Олега Сенцова". И еще мы сказали, что мы помним о нем. И будем думать о нем в новогоднюю ночь", - отметил Загданский.
"Пожелаем Сенцову свободы в 2018-м. ... И безграничному количеству других невинно осужденных, имен которых мы не знаем", - добавил он.
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