Суд отправил под стражу на 2 месяца мужчину, который вчера захватил заложников в Харькове

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который вчера в помещении "Укрпошты" в Харькове захватил заложников, отправив его под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья по Валентина Божко, оглашение постановления которой транслировал канал "News One".

"Применить в отношении Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 года без определения залога", - заявила она.

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В то же время судья отметила, что применение к подозреваемому более мягких мер невозможно.

В свою очередь Безух на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать данное решение суда, ответил положительно, но добавил, что не видит в этом смысла.

При рассмотрении ходатайства подозреваемый не признал свою вину и просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, днем 30 декабря в Харькове Безух забаррикадировался в здании отделения "Укрпошты", захватив в заложники девятерых взрослых и двоих детей. Позже полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин.

Вечером силовики освободили заложников и задержали злоумышленника.

Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Владимиру Безуху объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного настоящей статьей. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мужчину, который вчера в Харькове захватил заложников, полиция уже привлекала к уголовной ответственности за незаконный посев конопли.

Также он добавил, что у задержанного отобрали образцы мочи и крови для проведения анализов на содержание алкогольных и наркотических веществ.