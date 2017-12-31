Суд отправил под стражу на 2 месяца мужчину, который вчера захватил заложников в Харькове
Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который вчера в помещении "Укрпошты" в Харькове захватил заложников, отправив его под стражу сроком на 60 суток.
Соответствующее решение приняла судья по Валентина Божко, оглашение постановления которой транслировал канал "News One".
"Применить в отношении Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 года без определения залога", - заявила она.
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В то же время судья отметила, что применение к подозреваемому более мягких мер невозможно.
В свою очередь Безух на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать данное решение суда, ответил положительно, но добавил, что не видит в этом смысла.
При рассмотрении ходатайства подозреваемый не признал свою вину и просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщал УНИАН, днем 30 декабря в Харькове Безух забаррикадировался в здании отделения "Укрпошты", захватив в заложники девятерых взрослых и двоих детей. Позже полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин.
Вечером силовики освободили заложников и задержали злоумышленника.
Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Владимиру Безуху объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного настоящей статьей. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мужчину, который вчера в Харькове захватил заложников, полиция уже привлекала к уголовной ответственности за незаконный посев конопли.
Также он добавил, что у задержанного отобрали образцы мочи и крови для проведения анализов на содержание алкогольных и наркотических веществ.