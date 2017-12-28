Порошенко: освобожденным из плена боевиков украинцам проведут реабилитацию "наилучшие врачи и психологи"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что более 70 освобожденных накануне украинских заложников пройдут реабилитацию в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня вечером в поселке Маяки Беляевского района во время рабочей поездки в Одесскую область.

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По его словам, он отдал приказ, чтобы вернувшиеся из плена боевиков украинцы прошли медицинскую реабилитацию, в том числе, в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (бывший 411-й военный клинический госпиталь).

«В Одесской области через несколько дней по моему приказу наилучшие врачи, наилучшие психологи будут помогать 74 украинцам, которые только что вернулись из тюрем оккупированного Донбасса. Они пройдут реабилитацию в военном госпитале, в наилучшей клинике Украины, и вернутся домой», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на более 70 украинских заложников.