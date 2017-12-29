После 50 пластических операций бразильский кен признался, что не похожий на бойфренда барби

Бразилец Родриго Алвес совершил более полусотни пластических операций, чтобы быть похожим на куклу Кена, бойфренда Барби. Но теперь мужчина признал, что сходства с Кеном он сейчас не имеет, поэтому решил отказаться от своего "титула". Об этом сообщает издание Metro.

"Я не похож на куклу Кена, и когда люди называют меня Кеном, я хочу избавиться от этого ярлыка. Я согласен с тем, что Кен и Барби представляют собой совершенство формы мужского и женского тел, но прозвище давит на меня и не отражает, кем я есть на самом деле", - заявил Алвес.

Он добавил, что никогда не позиционировал себя как человека, который хочет выглядеть, как игрушка. Алвесу было трудно бороться с этим ярлыком, однако в 2018 году он собирается окончательно показать, кем является на самом деле.

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"Это всегда раздражало меня с первого дня. У меня не было силы, чтобы что-то с этим сделать, но в 2018 году я, наконец, получу шанс продемонстрировать себя настоящего - и это не кукла Кен", - говорит Родриго Алвес.

Мужчина собирается в 2018 году показать себя в новом свете. Он хочет отвести акцент от пластических операций, сосредоточившись на шоу-бизнесе. В следующем году Родриго запустит собственное ток-шоу. Он добавил, что хочет заниматься своей карьерой, пишет ТСН.

Однако еще одно медицинское вмешательство в свою внешность бразильский Кен все же осуществит: он удалит четыре ребра для того, чтобы сделать талию тоньше.

Напомним, Родриго Алвес из Бразилии, который известен в мире как "Реальный Кен", рассказал о том, как он стал тем, кем стал.