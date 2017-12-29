Перенесшая тяжелую операцию Евгения Власова рассказала, что за месяц до этого в больницу попала ее дочь

12:57, 29 декабря 2017
Общество
43 0

Евгения Власова призналась, что за полтора месяца до того, как она оказалась на операционном столе, ее дочь, 13-летняя Нина попала в больницу. 

facebook Евгении Власовой

Певица Евгения Власова, которая впервые прокомментировала страшную операцию в ноябре, рассказала о еще одном ужасном событии, которое произошло в ее семье.

Во время прямого эфира в Instagram Власова призналась, что за полтора месяца до того, как она оказалась на операционном столе, ее дочь, 13-летняя Нина попала в больницу. Об этом сообщает ТСН

"Буквально за полтора месяца до того, как я попала в больницу, моя дочь была в больнице. У нее был очень сильный коклюш. Я стою на кухне, она заходит, начинает задыхаться и падает. Каждый день по 15 приступов удушья. Такое вот под конец года", - призналась артистка.

Читайте также"Едва не потеряла зрение": Руслана впервые рассказала, почему ей понадобилась операция

Также Евгения рассказала, что через полмесяца после этого она сделала пластическую операцию носа.

"Потом полмесяца какого-то отдыха, мы это преодолели, я иду на операцию, я делала нос, чтобы хорошо дышать. Меня в детстве уронили, скользкий подоконник, я не могла нормально дышать. Я дышала долгое время трудно. Я делаю эту операцию, вот три периода в больнице. Я невероятно истощена эмоционально. Я бываю в эмоциональной отключке, я просто сижу и наблюдаю за собой", - поделилась Власова. 

Как сообщал УНИАН, украинская певица Евгения Власова, которая в конце ноября попала в реанимацию, впервые после операции прокомментировала это событие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дочь Власовой#болезнь дочери Власовой