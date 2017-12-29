"Это не только мое испытание": тяжелобольная украинская певица впервые рассказала, как попала в реанимацию

Украинская певица Евгения Власова, которая в конце ноября попала в реанимацию, впервые после операции прокомментировала это событие.

Так, артистка вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого рассказала поклонникам, как сейчас себя чувствует и что с ней случилось, пишет ТСН.

По словам Власовой, сейчас все более менее нормально. О том, что происходит в ее жизни, артистка говорит, что это определенные уроки, которые она должна усвоить.

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"Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми... Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят", - сказала Евгения.

Звезда вспомнила, что в тот день, когда попала в реанимацию, она занималась спортом, потом танцевала, а ближе к вечеру ей стало плохо.

"В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену и снова какое-то испытание", - поделилась Власова.

Также по мнению исполнительницы, она сама в свою жизнь навлекла несчастье.

"Я уверена, что человек настраивает себя на определенный энергетический ритм. Возможно, я сама привлекла это в свою жизнь. Я люблю сама брать ответственность за свою жизнь, кто-то сказал бы, что бог наказал, или порчу навели. Считаю, если это произошло, то должно было быть так. Это не только мое испытание, но и для тех, кто меня любит", - разоткровенничалась артистка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре певице Евгении Власовой сделали несколько тяжелых операций на кишечнике.