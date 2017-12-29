Опальная украинская певица оконфузилась во время прямого эфира в России (видео)
12:10, 29 декабря 2017
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Светлана Лобода во время исполнения своего хита "К черту любовь" выронила микрофон.
Лобода отметила, что "теряет" микрофон уже не впервые / фото facebook.com/loboda.official
С опальной украинской певицей Светланой Лободой во время прямого эфира на российской радиостанции произошел конфуз. Во время исполнения своего хита "К черту любовь" артистка выронила микрофон.
Видео певица выложила в своем Instagram.
"Вот вам и фишка для эфира, ставшая уже доброй традицией", - прокомментировала видео Лобода, намекая на то, что не впервые "теряет" на сцене микрофон.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, завоевала там титул "Женщина года 2017".
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