Опальная украинская певица оконфузилась во время прямого эфира в России (видео)

12:10, 29 декабря 2017
Общество
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Светлана Лобода во время исполнения своего хита "К черту любовь" выронила микрофон.

Светлана Лобода активно выступает в России / фото facebook.com/loboda.official

С опальной украинской певицей Светланой Лободой во время прямого эфира на российской радиостанции произошел конфуз. Во время исполнения своего хита "К черту любовь" артистка выронила микрофон.

Видео певица выложила в своем Instagram. 

"Вот вам и фишка для эфира, ставшая уже доброй традицией", - прокомментировала видео Лобода, намекая на то, что не впервые "теряет" на сцене микрофон.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, завоевала там титул "Женщина года 2017".

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