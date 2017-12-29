Опальная украинская певица оконфузилась во время прямого эфира в России (видео)

С опальной украинской певицей Светланой Лободой во время прямого эфира на российской радиостанции произошел конфуз. Во время исполнения своего хита "К черту любовь" артистка выронила микрофон.

Видео певица выложила в своем Instagram.

"Вот вам и фишка для эфира, ставшая уже доброй традицией", - прокомментировала видео Лобода, намекая на то, что не впервые "теряет" на сцене микрофон.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, завоевала там титул "Женщина года 2017".