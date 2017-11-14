Популярная украинская певица стала "Женщиной года" в России

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, завоевала титул "Женщина года 2017" по версии журнала Glamour.

Украинка поблагодарила организаторов премии: "Невероятно приятно. Благодарю вас, @glamour_russia", – написала она в своем Instagram.

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Кроме того, певица получила премию "Певица года".

"Светлана Лобода – настоящий феномен отечественной поп-сцены. Всего за год украинская певица завоевала слушателей по всей России несложными, но суперзапоминающимися треками", – пишет российский журнал.

Отметим, что помимо Лободы, награду от российского журнала Glamour получила еще одна украинка. Победу в номинации "Телезвезда года" одержала украинская телеведущая Регина Тодоренко.

Премия Женщина года, которая вручается по версии журнала Glamour, является одной из самых престижных в России.

Как сообщал УНИАН, известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале.