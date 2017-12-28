В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал из-за отказа в льготном проезде (видео)
После того как кассир и дежурный диспетчер отказались продать льготный билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно, АТОшник вызвал патрульную полицию.
Сегодня, 28 декабря в Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал с требованием разобраться в ситуации с препятствованием льготному проезду участников боевых действий.
Причиной такой акции послужил вчерашний инцидент, когда в кассе автовокзала атошнику по удостоверению участника боевых действий (УБД) отказали в продаже льготного билета. Об этом сообщила правозащитник, адвокат и волонтера Юлия Сегеда, пишет местное издание "Наше місто".
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Кассир и дежурный диспетчер отказались продать билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно и нет возможности напечатать льготный билет. После чего АТОшник вызвал патрульную полицию.
Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию приехавшим правоохранителям.
Сегодня ветераны АТО и инспекторы “Укртрансбезопастности” выясняли причины сложившейся ситуации в администрации Днепровского автовокзала. Чтобы быть услышанными, АТОшникам пришлось блокировать шлагбаум на выезде из автовокзала.
Напомним, что по закону Украины 3551 ветеран АТО с удостоверением УБД не просто имеет право на бесплатный проезд, но и имеет право на приобретение билетов вне очереди.
Видео Facebook Родион Кудряшов
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