В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал из-за отказа в льготном проезде (видео)

Сегодня, 28 декабря в Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал с требованием разобраться в ситуации с препятствованием льготному проезду участников боевых действий.

Причиной такой акции послужил вчерашний инцидент, когда в кассе автовокзала атошнику по удостоверению участника боевых действий (УБД) отказали в продаже льготного билета. Об этом сообщила правозащитник, адвокат и волонтера Юлия Сегеда, пишет местное издание "Наше місто".

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Кассир и дежурный диспетчер отказались продать билет, ссылаясь на то, что программа работает не корректно и нет возможности напечатать льготный билет. После чего АТОшник вызвал патрульную полицию.

Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию приехавшим правоохранителям.

Сегодня ветераны АТО и инспекторы “Укртрансбезопастности” выясняли причины сложившейся ситуации в администрации Днепровского автовокзала. Чтобы быть услышанными, АТОшникам пришлось блокировать шлагбаум на выезде из автовокзала.

Напомним, что по закону Украины 3551 ветеран АТО с удостоверением УБД не просто имеет право на бесплатный проезд, но и имеет право на приобретение билетов вне очереди.

Видео Facebook Родион Кудряшов

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