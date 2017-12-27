Умер актер из "Звездных войн"

В возрасте 87 лет скончался британский актер Элфи Кертис, известный по роли доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Причины смерти пока неизвестны, передает THR.

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В картине персонаж Кертиса с изуродованным лицом появляется в небольшой сцене в забегаловке города Мос-Эйсли на Татуине. Он хвастается перед Люком Скайуокером, что приговорен к смертной казни в 12 звездных системах.

Свои соболезнования выразил актер Марк Хэмилл – коллега Кертиса по съемочной площадке. Хэмилл рассказал, что хотя в картине Кертис сыграл ужасного злодея, в жизни он был добрым и смешным и запомнился всем как настоящий джентльмен.

Помимо "Звездных войн", Кертис появлялся на экране в фильме "Человек-слон", мини-сериале "Утраченные империи", телесериалах "Чисто английское убийство, "Q.E.D" и других.