Освобожденных на Донбассе украинцев привезут в Киев военным самолетом Ил-76 (фото)

Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинцев перевезут в Киев военным самолетом Ил-76. Советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал на своей странице в Facebook фотографию самолета, дополнив ее словами: «Мы ждем и готовимся. Києве, #Зустрінь_своїх».

Читайте такжеОбмен пленными должен начаться в полдень - Бирюков (фото)Утром 27 декабря боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» подтвердили, что вывезли с мест содержания украинцев, которых планируют обменять.

В украинских социальных сетях распространяется хештег #Зустрінь_своїх. Инициаторы акции призывают вечером 27 декабрявстретить на военномаэродроме Борисполя 74 украинцев, которые должны быть освобождены с плена пророссийских боевиков на Донбассе в рамках обмена по формуле «306 на 74».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными. Как сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, речь идет об уполномоченном Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, представителях ГПУ, СБУ, Минобороны, а также экспертах гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске.