Украинская делегация в переговорах по освобождению заложников летит на Донбасс (фото)
20:51, 26 декабря 2017
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Работа продолжается даже в самолете, заверила вице-спикер ВР.
Геращенко: «Даже в самолете - работаем» / Facebook
Представители украинской стороны в переговорах по освобождению заложников сегодня летят на Донбасс.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«С омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной подгруппы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс», - написала Геращенко, разместив фото из самолета.
«Даже в самолете - работаем», - отметила она.
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