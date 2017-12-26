Украинская делегация в переговорах по освобождению заложников летит на Донбасс (фото)

Представители украинской стороны в переговорах по освобождению заложников сегодня летят на Донбасс.

Читайте такжеОсвободить несвободных

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«С омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной подгруппы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс», - написала Геращенко, разместив фото из самолета.

«Даже в самолете - работаем», - отметила она.