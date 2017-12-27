Активисты призвали украинцев встретить в "Борисполе" освобожденных из плена сограждан

Активисты организовали акцию «Встреть своих». В рамках мероприятия также люди самостоятельно организуются группами, которыми будут выезжать в «Борисполь» вечером 27 декабря, чтобы встретить освобожденных из плена украинцев, сообщает Громадське.

В рамках мероприятия организаторы запустят бесплатные автобусы в аэропорт, которые будут курсировать со станции метро «Бориспольская».

Читайте такжеУкраинская делегация в переговорах по освобождению заложников летит на Донбасс (фото)

«Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождение», - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Освобожденных из плена привезут на военный аэродром «Борисполь» около 19 часов.

Ранее, 26 декабря, президент Петр Порошенко встретился с родственниками заложников. Он выразил надежду, что обмен состоится, и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена. Обмен 27 декабря должен состояться в формате «74 на 306» (украинская сторона отдаст 306 человек за свобождение 74-х).