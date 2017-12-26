В небе над Симферополем заметили странный след от самолета, ему предшествовал громкий хлопок (фото, видео)

Приблизительно в 16.00 в оккупированном Симферополе в разных районах города отчетливо был слышен громкий хлопок. Наиболее громко он прозвучал в районе микрорайона Пневматика.

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Очевидцы прислали фотографии после инцидента, на которых в небе отчетливо виден белый инверсионный след, передают "Новости Крыма".

В соцсетях пользователи высказывают предположение, что произошел запуск ПЗРК.

Жители Пневматики сообщили, что видели пролетающий истребитель. В МЧС оккупантов сообщили, что пока обращений в службу спасения не поступало.

Очевидцы сообщают, что хлопок был слышен и в районе Белогорска.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря жители села в Крыму бросались под военный грузовик, чтобы не дать установить локатор.