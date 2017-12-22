Жители села в Крыму бросались под военный грузовик, чтобы не дать установить локатор (фото, видео)

Под Керчью возникло противостояние жителей села Золотое с силовиками, которые начали установку РЛС на территории села, рядом с частными земельными участками.

Конфликт дошел до того, что люди стали кидаться под военную технику, чтобы препятствовать строительству, передает "Керчь.ФМ".

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Одной из участниц конфликта – местной жительнице - стало плохо и понадобилась помощь медиков. На место приехала "скорая".

Дать разъяснения по поводу установки РЛС пробовали и Администрация сельсовета и представители силовиков на сходе граждан 20 декабря.

Как рассказали жители Золотого, до сих пор им никто разрешительную документацию на проведение строительных работ, установку РЛС, землеотвод не показал. Но уже приехали бетономешалки.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.