Наезд автобуса на толпу людей в Москве: в российском МВД уточнили число погибших (фото)

По уточненным данным, в результате въезда рейсового автобуса в подземный пешеходный переход в Москве погибли четыре человека. Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил начальник пресс-службы управления МВД России в Москве Юрий Титов.

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«Сегодня в 14:46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, четыре человека от полученных травм скончались, девять человек пострадали», - говорится в сообщении.

В то же время, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили о четырех погибших и 11 пострадавших.