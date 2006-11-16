ФГИУ не успевает продавать госимущество с нужной скоростью

Суммарная стоимость подлежащих приватизации в 2007 году объектов государственной собственности, включенных в поданный в Верховную Раду ориентировочный перечень, составляет немногим более 5 млрд. грн.

Об этом сообщил заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Александр БОНДАРЬ во время сегодняшнего заседания комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что Фонду госимущества не удастся выполнить план по поступлениям от приватизации в следующем году (10 млрд. грн. - УНИАН) за счет реализации гособъектов вместе с земельными участками. По его словам, для продажи гособъектов с земельными участками необходимо специальный подготовительный период, чтобы включить в уставный фонд предприятия стоимость приватизируемой земли. «В следующем году Фонд не успеет совершить соответствующую подготовку», - отметил А.БОНДАРЬ. По его мнению, правительство, как и прогнозировалось ранее, постарается выполнить план по поступлениям, выставляя объекты, которых сегодня нет в списке.

В то же время, заместитель председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО отметил, что только номинальная стоимость включенных в ориентировочный перечень объектов составляет 7,7 млрд. грн. По его словам, проект программы приватизации на 2007 год предусматривает, что приватизируемые объекты будут выставляться на открытых торгах, что также должно способствовать увеличению поступлений от приватизации.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный Кабинетом министров Украины проект закона (№2550) «Об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году», в который были включены более 500 объектов.