Президент подписал законы, обеспечивающие защиту прав детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части обеспечения защиты прав детей”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины в части обеспечения защиты прав детей.

По закону, во время решения спора об участии одного из родителей в воспитании ребенка принимаются к сведению отношения родителей к исполнению своих обязанностей, личное расположение ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, которые имеют существенное значение, в том числе состояние психического здоровья одного из родителей, злоупотребление им алкогольными напитками или наркотическими средствами.

Во время рассмотрения дела малолетнее или несовершеннолетнее лицо имеет также такие процессуальные права непосредственно или через представителя или законного представителя высказывать свое мнение и получать его помощь в высказывании такого мнения; получать через представителя или законного представителя информацию о судебном разбирательстве; осуществлять другие процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности, предусмотренные международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Суд разъясняет малолетнему или несовершеннолетнему лицу его права и возможные последствия действий его представителя или законного представителя, в случае, если в этом нуждаются интересы этого лица и по возрасту и состоянию здоровья оно может осознать их значение.

Суд способствует созданию надлежащих условий для осуществления малолетним или несовершеннолетним лицом его прав, определенных законом и предусмотренных международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Суд может назначить или заменить законного представителя по ходатайству малолетнего или несовершеннолетнего лица, если это отвечает его интересам.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечения прав ребенка, над которым установлена опека или попечительство”, принятый парламентом 21 мая.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

По закону, установление опеки и попечительства не прекращает права ребенка на получение пенсии, алиментов, возмещения вреда в связи с утратой кормильца и других социальных выплат, назначенных ребенку в соответствии с законами, а также правом собственности ребенка на эти выплаты.

Опекун самостоятельно осуществляет расходы, необходимые для удовлетворения потребностей подопечного, за счет пенсии, алиментов, возмещения вреда в связи с утратой кормильца, помощи на подопечного ребенка и других социальных выплат, назначенных на подопечного ребенка в соответствии с законами, доходов от имущества подопечного и т.п.

Единовременная помощь, назначенная опекуну, считается собственностью ребенка. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается лицам, определенным в установленном законом порядке опекунами или попечителями детей, лишенных родительской заботы. Такая помощь считается собственностью ребенка.