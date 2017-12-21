Вампиры, вертолеты и готические замки: Лобода сделала заявку на самый дорогой клип (видео)

Скандальная украинская певица Светлана Лобода презентовала тизер клипа на песню "Парень". В ролике звезда примерила образ вампирши.

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"Вампирская сага. Вертолеты, готические замки, роскошная пантера. Всё, что будет будоражить ваше воображение в новом видео LOBODA. Встречайте тизер клипа, который обещает стать одной из самых масштабных и дорогостоящих работ в истории отечественного шоу-бизнеса" - говорится в описании.

Автором песни стал солист популярной группы "Инь-Ян" Артем Иванов (ISAAC). Ранее он принимал участие в конкурсе "Новая волна 2017" в Сочи.