Вампиры, вертолеты и готические замки: Лобода сделала заявку на самый дорогой клип (видео)
14:22, 21 декабря 2017Общество
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Украинская исполнительница Светлана Лобода, которая стала "Певицей года" в России, презентовала тизер клипа на песню "Парень".
Скандальная украинская певица Светлана Лобода презентовала тизер клипа на песню "Парень". В ролике звезда примерила образ вампирши.
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"Вампирская сага. Вертолеты, готические замки, роскошная пантера. Всё, что будет будоражить ваше воображение в новом видео LOBODA. Встречайте тизер клипа, который обещает стать одной из самых масштабных и дорогостоящих работ в истории отечественного шоу-бизнеса" - говорится в описании.
Автором песни стал солист популярной группы "Инь-Ян" Артем Иванов (ISAAC). Ранее он принимал участие в конкурсе "Новая волна 2017" в Сочи.
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