Из "Новой волны" в Юрмале - в сочинскую гладь: конкурс теряет популярность после переезда в РФ

В конкурсе "Новая волна-2017", который пройдет в Сочи, примет участие только 9 стран. Об этом заявлено на официальном сайте мероприятия.

В конкурсе примут участие представители из Армении, Румынии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Швеции, Вьетнама и Молдовы. Россию представят 5 конкурсантов.

Такое число стран для российского конкурса является минимальным с момента его старта в 2002 году.

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Количество стран-участниц "Новой Волны" продолжает падать. В 2016 году было представлено 12 стран, в 2014 - 13, а в 2011-14.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Украину на "Новой Волне-2017" представит певец Артем Иванов под псевдонимом ISAAK, который стал известен после участия в "Фабрике Звезд-7".

Напомним, музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.